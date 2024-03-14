Выгнавшая бойца СВО владелица кофейни уехала из России и оставила комментарий

Выгнавшая бойца СВО владелица кофейни в Люберцах переехала из России в Грузию

Владелица подмосковной кофейни, которая стала известна из-за того, что выгнала из заведения бойца специальной военной операции (СВО), покинула Россию. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал девушки.

Свой отъезд россиянка прокомментировала, указав, что «у любой гордости есть последствия». Россию она назвала своей родной и любимой страной.

По прибытии в Грузию девушка нашла работу в одной из местных кофеен, завела счет в грузинском банке и сняла квартиру.

26 февраля в отношении владелицы расположенной в Люберцах кофейни было возбуждено дело об административном правонарушении. Затем к нему прибавилось и уголовное дело. Позже выяснилось, что отец и брат девушки служат в зоне СВО.