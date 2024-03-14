Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 14 марта 2024Россия

Выгнавшая бойца СВО владелица кофейни уехала из России и оставила комментарий

Выгнавшая бойца СВО владелица кофейни в Люберцах переехала из России в Грузию

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Владелица подмосковной кофейни, которая стала известна из-за того, что выгнала из заведения бойца специальной военной операции (СВО), покинула Россию. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал девушки.

Свой отъезд россиянка прокомментировала, указав, что «у любой гордости есть последствия». Россию она назвала своей родной и любимой страной.

По прибытии в Грузию девушка нашла работу в одной из местных кофеен, завела счет в грузинском банке и сняла квартиру.

26 февраля в отношении владелицы расположенной в Люберцах кофейни было возбуждено дело об административном правонарушении. Затем к нему прибавилось и уголовное дело. Позже выяснилось, что отец и брат девушки служат в зоне СВО.

Всемирный фестиваль молодежи-2024
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

      Двое отравителей гумпомощи для СВО признали причастность к РДК

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кражей мобильных номеров

      Россияне раскрыли любимый вариант завтрака

      Военный рассказал о бое с диверсантами на границе России и Украины

      Россиянам назвали способы сэкономить на коммунальных услугах

      Москвичам назвали срок прихода весны

      В «Спартаке» сделали заявление об аресте в Дубае осужденного легионера

      В США захотели впервые ввести санкции против израильских поселений

      Директор Запорожской АЭС рассказал о последствиях удара ВСУ по станции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше