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20:27, 14 марта 2024Мир

Захарова назвала пощечиной слова Борреля о Папе Римском

Захарова: слова Борреля о Папе Римском стали пощечиной от ЕС Святому престолу

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова считает, что комментарий главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Папы Римского стал пощечиной Святому престолу от Европейского союза (ЕС). Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.

«Такой пощечины от Евросоюза Святой престол не получал никогда», — заявила Захарова.

Она добавила, что не могла предположить ситуацию, в которой представитель ЕС «укажет на калитку понтифику».

Захарова подчеркнула, что западные страны хотят переложить ответственность с себя на Украину. При этом, по ее словам, именно Запад втянул страну в свои «безумные интриги».

Ранее Жозеп Боррель, комментируя слова Папы Римского о «белом флаге» для Украины, отметил, что тот «вошел в сад, в который его никто не звал».

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      Лина Пивоварова
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