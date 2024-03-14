Захарова назвала пощечиной слова Борреля о Папе Римском

Захарова: слова Борреля о Папе Римском стали пощечиной от ЕС Святому престолу

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова считает, что комментарий главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Папы Римского стал пощечиной Святому престолу от Европейского союза (ЕС). Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.

«Такой пощечины от Евросоюза Святой престол не получал никогда», — заявила Захарова.

Она добавила, что не могла предположить ситуацию, в которой представитель ЕС «укажет на калитку понтифику».

Захарова подчеркнула, что западные страны хотят переложить ответственность с себя на Украину. При этом, по ее словам, именно Запад втянул страну в свои «безумные интриги».

Ранее Жозеп Боррель, комментируя слова Папы Римского о «белом флаге» для Украины, отметил, что тот «вошел в сад, в который его никто не звал».