Дипломат Орджоникидзе призвал игнорировать призывы Латвии «разрушить Россию»

Бывший заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), российский дипломат Сергей Орджоникидзе призвал игнорировать призывы Латвии «разрушить Россию». Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Я считаю, что эти заявления не стоят никакой серьезной реакции. Их делают политические карлики, чтобы напомнить о своем существовании и как-то привлечь внимание», — сказал он. Орджоникидзе считает, что России не стоит реагировать на подобные абсурдные выпады.

По его словам, «ничего серьезного эти государства никогда не делали, а всегда думали, как бы оскорбить Россию», унижая россиян. Он также считает, что «стоит более жестко отвечать на ущемление прав русскоязычных граждан», которые живут в Латвии.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрушить Россию. В своем обращении он использовал фразу Russia delenda est по аналогии с крылатым латинским выражением Carthago delenda est, которое переводится как «Карфаген должен быть разрушен».