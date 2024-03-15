Медведев ответил на призыв президента Латвии разрушить Россию

Медведев назвал президента Латвии ничтожеством в ответ на призыв разрушить РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разрушить Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, все, кто желает смерти России, включая президента Литвы, могут разделить участь нацистов. «Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающее из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — подчеркнул он.

Ранее Ринкевичс призвал разрушить Россию. В своем обращении он использовал фразу Russia delenda est по аналогии с крылатым латинским выражением Carthago delenda est, которое переводится как «Карфаген должен быть разрушен».