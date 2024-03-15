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20:19, 15 марта 2024Силовые структуры

Главаря ОПГ осудят за хищение земельных участков на сотни миллионов рублей

В Подмосковье осудят главаря ОПГ, похищавшей земельные участки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области мужчина создал преступную группировку (ОПГ), которая похитила у россиян земельные участки на сотни миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, в 2010 году фигурант создал преступное сообщество из семи человек. В течение шести последующих лет путем предоставления в суд подложных документов члены ОПГ похитили права на 16 земельных участков общей площадью 79,9 гектара в Клинском районе Подмосковья на сумму более 530 миллионов рублей. Указанные деньги злоумышленники легализовали во время фиктивных продаж краденых участков, совершенных в период с 2011 по 2021 годы.

В отношении главаря ОПГ возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд. Остальные участники преступной организации находятся в международном розыске. Они арестованы заочно.

Отмечается, что подследственный отказался от похищенных участков в пользу администрации Клина. Таким образом мужчина возместил материальный ущерб в полном объеме.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно для бывшего полицейского Анатолия Лысенко, обвиненного в создании организованной преступной группы (ОПГ) и хищении в ее составе шести квартир.

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      Анна Габай
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