Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:20, 15 марта 2024Культура

Марат Башаров остановил спектакль ради помощи зрителю

Марат Башаров остановил спектакль в Ростове-на-Дону, чтобы помочь зрителю

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и телеведущий Марат Башаров остановил спектакль в Ростове-на-Дону ради помощи зрителю. Об этом пишет kp.ru.

Инцидент произошел в академическом театре имени М. Горького во время спектакля «Жениться Вам надо, барин», в котором Башаров исполняет главную роль. Мужчина по имени Роман почувствовал себя плохо. «Артист крикнул: "Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача". И побежал по лестнице наверх. В то же время туда поднялась женщина, которая представилась врачом», — рассказала одна из зрительниц.

Отмечается, что после этого актер объявил антракт. Зрителю была оказана медицинская помощь, после чего родственники забрали его домой.

В ноябре российский певец и автор хита «Венера — Юпитер» Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске ради помощи фанатке. Во время выступления певец заметил, что одной из зрительниц стало плохо.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

      Экономист высказался о вероятности новых рекордов биткоина

      Метеоролог назвал срок схода снега в Москве

      Российские айтишники стали в два раза чаще брать микрозаймы

      Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

      Блогер Хасбик показал фото с обритой налысо головой

      Россиянку задержали за подготовку к диверсии по заданию украинских спецслужб

      В России ответили на слова Макрона о возвращении Крыма в состав Украины

      Россияне рассказали правду о китайских автомобилях

      На Чукотке зафиксировали стопроцентную явку на выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше