Марат Башаров остановил спектакль ради помощи зрителю

Марат Башаров остановил спектакль в Ростове-на-Дону, чтобы помочь зрителю

Актер и телеведущий Марат Башаров остановил спектакль в Ростове-на-Дону ради помощи зрителю. Об этом пишет kp.ru.

Инцидент произошел в академическом театре имени М. Горького во время спектакля «Жениться Вам надо, барин», в котором Башаров исполняет главную роль. Мужчина по имени Роман почувствовал себя плохо. «Артист крикнул: "Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача". И побежал по лестнице наверх. В то же время туда поднялась женщина, которая представилась врачом», — рассказала одна из зрительниц.

Отмечается, что после этого актер объявил антракт. Зрителю была оказана медицинская помощь, после чего родственники забрали его домой.

В ноябре российский певец и автор хита «Венера — Юпитер» Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске ради помощи фанатке. Во время выступления певец заметил, что одной из зрительниц стало плохо.