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20:12, 20 ноября 2023Культура

Автор хита «Венера — Юпитер» Дмитриенко прервал концерт из-за фанатки

Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске ради помощи фанатке

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец и автор хита «Венера — Юпитер» Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске ради помощи фанатке. Об этом пишет KP.RU.

Мероприятие состоялось в ночном клубе «Дикая лошадь». Во время выступления певец заметил, что одной из зрительниц стало плохо. Он остановил концерт, чтобы удостовериться, что девушка в порядке, а также попросил охрану вывести ее из толпы. «Сейчас сядешь, отдохнешь и вернешься. И тебя вернут сюда же, обещаю, все нормально», — сказал он поклоннице. Зал поддержал поступок артиста аплодисментами.

Ранее сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт начала задыхаться во время концерта в Бразилии. Исполнительнице стало плохо в Рио-де-Жанейро из-за сильной жары — во время ее выступления температура воздуха поднялась до 37 градусов.

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