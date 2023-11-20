Автор хита «Венера — Юпитер» Дмитриенко прервал концерт из-за фанатки

Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске ради помощи фанатке

Российский певец и автор хита «Венера — Юпитер» Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске ради помощи фанатке. Об этом пишет KP.RU.

Мероприятие состоялось в ночном клубе «Дикая лошадь». Во время выступления певец заметил, что одной из зрительниц стало плохо. Он остановил концерт, чтобы удостовериться, что девушка в порядке, а также попросил охрану вывести ее из толпы. «Сейчас сядешь, отдохнешь и вернешься. И тебя вернут сюда же, обещаю, все нормально», — сказал он поклоннице. Зал поддержал поступок артиста аплодисментами.

Ранее сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт начала задыхаться во время концерта в Бразилии. Исполнительнице стало плохо в Рио-де-Жанейро из-за сильной жары — во время ее выступления температура воздуха поднялась до 37 градусов.