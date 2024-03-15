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17:08, 15 марта 2024Россия

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента России

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента России в своей резиденции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Патриархии РПЦ / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что предстоятель РПЦ проголосовал очно в своей резиденции — Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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      Игорь Дмитров
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