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18:31, 15 марта 2024Наука и техника

Обнаружен новый теплый юпитер

arXiv: обнаружен новый теплый юпитер в рассеянном скоплении Мессье 67

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Астрономы обнаружили новую планету типа теплый юпитер. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Теплые юпитеры представляют собой газовые гиганты с периодом обращения от 10 до 200 дней. Относительно большое расстояние от планеты до родительской звезды делает затруднительным их обнаружение методом транзита и измерением лучевой скорости. Этим они отличаются от горячих юпитеров с более коротким периодом орбиты.

Исследователи провели спектроскопические наблюдения 11 звезд в рассеянном скоплении Мессье 67 (M67) в период с декабря 2019 года по март 2022 года. Обнаруженная планета, получившая обозначение S1429 b, является шестой планетой, открытой в составе Мессье 67.

S1429 b на расстоянии около 2800 световых лет от Земли. Он имеет минимальную массу 1,8 массы Юпитера и вращается вокруг своей родительской звезды каждые 77,48 дня по круговой орбите на расстоянии примерно 0,384 астрономической единицы от нее. Равновесная температура планеты оценивается примерно в 683 кельвина.

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      Александр Еникеев
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