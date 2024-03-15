Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:55, 15 марта 2024Силовые структуры

Расстрелявший жилой дом в Мариуполе командир ВСУ получил 20 лет лишения свободы

В ДНР осудили командира танкового взвода ВСУ Шевчука к 20 годам за расстрел дома

Фото: прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 32-летнего командира 2-го танкового взвода 1-й роты танкового батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Шевчука к 20 годам лишения свободы за приказ расстрелять жилой дом в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете РФ.

Шевчук признан виновным по статье о жестоком обращении с гражданским населением, по статье об умышленном повреждении чужого имущества и по статье о покушении на расправу двух и более лиц, совершенное по политической ненависти. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, преступление произошло 12 марта 2022 года. Тогда Шевчук получил приказ уничтожить жилой дом на улице Белорусской вне зависимости от того, находятся ли внутри люди или нет. Данный приказ он отдал оператору-наводчику, который несколько раз выстрелил по строению осколочно-фугасными снарядами. В результате дом был полностью уничтожен, а также была повреждена хозяйственная постройка. Сами жители не пострадали, потому что успели укрыться в безопасном месте.

Уточняется, что в марте 2022 года осужденный вместе с сослуживцами прибыли на территорию Мариупольского металлургического комбината «имени Ильича» для того, чтобы сохранить оккупационный режим в городе, применяя методы, запрещенные международным договором РФ в отношении гражданского населения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 27 годам лишения свободы 48-летнего командира 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Микаца за обстрелы мирных жителей Донецка, Ясиноватой и Авдеевки.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник везде отброшен». Путин заявил, что ВСУ штурмовали границу России десятками танков и хотели помешать выборам

      В России нашли «гигантский космический корабль»

      Российские «Варшавянки» вышли в море

      45-летняя Елена Летучая показала фигуру в бикини на пляже

      Турист на мотоцикле был затоптан диким зверем и не выжил

      Россиянка совратила одноклассника своего сына и отделалась ограничением свободы

      Российские компании лишатся доступа к облачным сервисам Microsoft

      Юноша потянул напавшего на него тигра за язык и спасся

      Врач предупредил о двух бессимптомно протекающих опасных заболеваниях почек

      Тодоренко рассказала о связанном с профессией страхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше