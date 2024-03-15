Расстрелявший жилой дом в Мариуполе командир ВСУ получил 20 лет лишения свободы

В ДНР осудили командира танкового взвода ВСУ Шевчука к 20 годам за расстрел дома

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 32-летнего командира 2-го танкового взвода 1-й роты танкового батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Шевчука к 20 годам лишения свободы за приказ расстрелять жилой дом в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете РФ.

Шевчук признан виновным по статье о жестоком обращении с гражданским населением, по статье об умышленном повреждении чужого имущества и по статье о покушении на расправу двух и более лиц, совершенное по политической ненависти. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, преступление произошло 12 марта 2022 года. Тогда Шевчук получил приказ уничтожить жилой дом на улице Белорусской вне зависимости от того, находятся ли внутри люди или нет. Данный приказ он отдал оператору-наводчику, который несколько раз выстрелил по строению осколочно-фугасными снарядами. В результате дом был полностью уничтожен, а также была повреждена хозяйственная постройка. Сами жители не пострадали, потому что успели укрыться в безопасном месте.

Уточняется, что в марте 2022 года осужденный вместе с сослуживцами прибыли на территорию Мариупольского металлургического комбината «имени Ильича» для того, чтобы сохранить оккупационный режим в городе, применяя методы, запрещенные международным договором РФ в отношении гражданского населения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 27 годам лишения свободы 48-летнего командира 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Микаца за обстрелы мирных жителей Донецка, Ясиноватой и Авдеевки.