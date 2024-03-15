Россиянин напал на мужчину из-за пренебрежительных слов в адрес его сожительницы

В Якутии суд приговорил мужчину к 6,5 года за нападение с ножом на знакомого

В Якутии суд приговорил 32-летнего местного жителя к шести с половиной годам колонии строгого режима за покушение на знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, 17 ноября 2023 года во время пьянки осужденный напал на гостя из-за пренебрежительных слов в адрес его сожительницы. Сначала мужчины начали драться, а потом подсудимый схватил кухонный нож и ударил им пострадавшего в область жизненно важных органов. В результате потерпевший потерял сознание. Его жизнь спасло то, что он вовремя получил медицинскую помощь.

Ранее в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, который набросился на пришедшего его успокоить соседа