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09:34, 15 марта 2024Силовые структуры

Россиянин напал на мужчину из-за пренебрежительных слов в адрес его сожительницы

В Якутии суд приговорил мужчину к 6,5 года за нападение с ножом на знакомого

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил 32-летнего местного жителя к шести с половиной годам колонии строгого режима за покушение на знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, 17 ноября 2023 года во время пьянки осужденный напал на гостя из-за пренебрежительных слов в адрес его сожительницы. Сначала мужчины начали драться, а потом подсудимый схватил кухонный нож и ударил им пострадавшего в область жизненно важных органов. В результате потерпевший потерял сознание. Его жизнь спасло то, что он вовремя получил медицинскую помощь.

Ранее в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, который набросился на пришедшего его успокоить соседа

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