Россиянин решил помочь соседям и попал под горячую руку пьяного дебошира

В Красноярском крае осудят мужчину за нападение с ножом на соседа

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, который набросился на пришедшего его успокоить соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодой человек проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение») УК РФ. Его дело направлено в Лесосибирский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 24 ноября 2023 года обвиняемый выпивал в компании подруг и матери в своей квартире в поселке Стрелка. В какой-то момент он начал бить посуду, ломать мебель и разбрасывать столовые принадлежности. Одна гостья обратилась к соседям и попросила о помощи. Проживающий напротив мужчина, зная, что в квартире находится малолетний ребенок, решил усмирить дебошира. Однако его появление лишь еще сильнее разозлило фигуранта, который схватил нож и ударил им соседа в область грудной клетки.

Потерпевший оттолкнул нападавшего и вышел из квартиры, однако обвиняемый начал преследовать пострадавшего, чтобы довести преступление до конца, однако догнать жертву он не смог.

Ранее в Саратовской области 32-летний мужчина ударил ножом в грудь 16-летнего подростка.