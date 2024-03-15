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19:40, 15 марта 2024Силовые структуры

Россиянка совратила одноклассника своего сына и отделалась ограничением свободы

Жительнице Омска назначили ограничение свободы за секс с одноклассником сына

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Суд в Омской области огласил приговор в отношении 38-летней местной жительницы, которая совратила одноклассника своего сына, пока ее муж был на работе. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, все произошло в июле 2023 года в одной из деревень Азовского района. Подсудимая начала вести интимную переписку с 15-летним одноклассником сына, пока ее муж был на вахте, а затем предложила подростку заняться сексом. Их обнаружила соседка.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Ей назначили 1,5 года ограничения свободы.

Ранее сотрудницу администрации в Азове Ростовской области заподозрили в сексе с 14-летним подростком. Уточняется, что инцидент произошел в 2020 году, когда женщине было 19 лет, но известно об этом стало лишь недавно. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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      Олеся Мицкевич
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