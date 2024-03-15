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19:22, 15 марта 2024Силовые структуры

Сотрудницу администрации российского города заподозрили в сексе с подростком

В Азове на сотрудницу администрации завели дело за секс с 14-летним подростком

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Старшего инспектора отдела развития туризма администрации Азова Ростовской области заподозрили в сексе с 14-летним подростком. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, все произошло в 2020 году. Сотрудница администрации, которой на тот момент было 19 лет, переспала с юношей, который был младше ее на пять лет.

Уточняется, что об инциденте стало известно недавно. На женщину завели уголовное дело, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее суд в Рязанской области вынес приговор жителю Скопина, признав его виновным в домогательствах к 14-летней девочке и ее похищении. Мужчина получил 13,5 года колонии строгого режима.

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      Олеся Мицкевич
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