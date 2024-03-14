Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:38, 14 марта 2024Силовые структуры

Россиянин похитил 14-летнюю девочку и попал в колонию на 13 лет

Житель Скопина получил 13,5 года за домогательства и похищение 14-летней девочки

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор жителю Скопина, признав его виновным в домогательствах к 14-летней девочке и ее похищении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Рязанской области.

Мужчина 1979 года рождения получил 13,5 года колонии строгого режима за совершенные преступления, предусмотренные статьями 126 («Похищение человека») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ранее он был неоднократно судим.

По данным следствия, все произошло 26 октября 2021 года в Ряжске. Подсудимый напал на ранее незнакомую ему 14-летнюю девочку и начал ее домогаться. После этого он поместил потерпевшую в багажник машины, однако в какой-то момент ей удалось сбежать от похитителя. Родители ребенка узнали о случившемся и обратились в полицию.

Ранее силовики в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, который устроился администратором детской игровой комнаты и домогался к четырехлетней девочке.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Полевой командир-ичкериец заявил об атаке его боевиков на границу России

      Обстрел ВСУ повредил школу в Брянской области

      В Вологодской области нашли необычную икону XIX века

      Россию опять попросили вернуть Румынии ее золотой запас. Как он оказался у Москвы?

      Китайские лунные спутники не вышли на заданную орбиту

      Футболиста «Спартака» Промеса экстрадируют в Нидерланды

      Спецназ Росгвардии провел задержания в игорном клубе Ярославля и попал на видео

      46-летняя Любовь Толкалина показала фото в мини-платье с глубоким декольте

      Москвич объявил мусорную войну коммунальщикам

      Звезда «Уральских пельменей» сделала анализ ДНК и удивилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше