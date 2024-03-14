Россиянин похитил 14-летнюю девочку и попал в колонию на 13 лет

Житель Скопина получил 13,5 года за домогательства и похищение 14-летней девочки

Суд вынес приговор жителю Скопина, признав его виновным в домогательствах к 14-летней девочке и ее похищении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Рязанской области.

Мужчина 1979 года рождения получил 13,5 года колонии строгого режима за совершенные преступления, предусмотренные статьями 126 («Похищение человека») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ранее он был неоднократно судим.

По данным следствия, все произошло 26 октября 2021 года в Ряжске. Подсудимый напал на ранее незнакомую ему 14-летнюю девочку и начал ее домогаться. После этого он поместил потерпевшую в багажник машины, однако в какой-то момент ей удалось сбежать от похитителя. Родители ребенка узнали о случившемся и обратились в полицию.

Ранее силовики в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, который устроился администратором детской игровой комнаты и домогался к четырехлетней девочке.