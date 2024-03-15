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18:57, 15 марта 2024Наука и техника

Создана технология для очищения воды от нанопластика

Separation and Purification Technology: создана технология для очищения воды

Фото: Unsplash

Ученые Университета Ватерлоо в Канаде создали новую технологию, которая может удалять вредные нанопластики из загрязненной воды с эффективностью более 90 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Separation and Purification Technology.

Используя процесс, называемый термическим разложением, исследователи превратили эпоксидную смолу в активированный уголь, способный удалять нанопластики. Этот материал затем был испытан для очистки воды, загрязненной из-за производства нанопластиков из полиэтилентерефталата — формы полиэстера, часто используемой в пластиковых бутылках для воды.

Нанопластик представляет собой больший риск для здоровья по сравнению с микропластиком, поскольку он может проникать в клетки и его трудно выявить. Эффективность удаления нанопластиков на уровне 94 процента была достигнута за счет физического захвата нанопластиков активированным углем.

Ученые планируют применить этот тип очистки с другими разновидностями пластика и провести масштабное тестирование на городских очистных сооружениях, которые часто содержат множество других загрязнений в дополнение к микропластику.

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      Александр Еникеев
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