Стала известна необходимая Пентагону сумма для восполнения своих запасов оружия

Bloomberg: Пентагону надо восполнить запасы оружия на $6,5 миллиарда из-за Киева

Министерство обороны США запросило у американского Конгресса средства, чтобы в приоритетном порядке восполнить свои запасы оружия на сумму в 6,5 миллиарда долларов после оказания помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание ссылается на документ, отправленный представителями министерства в Конгресс, датированный 24 февраля. В нем отмечается, что Пентагону надо восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, закупить противотанковые комплексы TOW и приборы ночного видения.

Уточняется, список необходимого американским военным оборудования и вооружения не является полным. В него входит лишь часть общего перечня вооружений на 10 миллиардов долларов, которые США передала Украине. Однако отмечается, что Конгресс так и не выделил ассигнований, чтобы восполнить запасы.

В оборонном министерстве выразили надежду, что эти средства будут включены в законопроект администрации президента США Джо Байдена о выделении дополнительной военной помощи Украине, Тайваню и Израилю.

Ранее стало известно, что Пентагон рассмотрит поставку более дальнобойных ракет ATACMS Киеву. Сообщается, что Вашингтон близок к тому, чтобы одобрить поставки ракет с дальностью применения более 290 километров.