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17:10, 15 марта 2024Силовые структуры

Столкнувшего знакомую под приближающийся поезд в метро россиянина арестовали

В Москве столкнувшего девушку под поезд метро обвинили в покушении и арестовали

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал до 14 мая Антона Маторина, который столкнул знакомую под приближающийся поезд на станции метро «Войковская». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В зале суда фигурант полностью признал вину, но возражал против заключения его под стражу — уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе столичной прокуратуры.

Все произошло вечером 13 марта на станции метро «Войковская» в Москве. Мужчина поссорился со знакомой и толкнул ее с платформы в тот момент, когда к ней подъезжал электропоезд. Его задержали.

Позже злоумышленник признался полицейским, что пытался столкнуть девушку под поезд из-за расставания с ней.

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      Олеся Мицкевич
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