На столкнувшего знакомую под поезд в московском метро мужчину завели дело

Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро из-за расставания с ней

Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро и попал на видео

Начало событий в новости Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро и попал на видео

Следователи завели уголовное дело в отношении мужчины, который столкнул свою знакомую под приближающийся поезд в московском метрополитене. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка столичного Следственного комитета Юлия Иванова.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30 по части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В ближайшее время 39-летнему фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В ходе допроса нападавший пояснил, что пытался столкнуть девушку под поезд из-за расставания с ней. Как уточняет Telegram-канал «Говорит Москва», ранее мужчина неоднократно преследовал потерпевшую, в связи с чем она даже обращалась в полицию.

Инцидент произошел вечером 13 марта на станции метро «Войковская» в Москве. Во время ссоры мужчина столкнул девушку с платформы в тот момент, когда к ней подъезжал электропоезд. Злоумышленника задержали.