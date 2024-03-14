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16:14, 14 марта 2024Силовые структуры

Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро и попал на видео

В московском метро мужчина пытался убить знакомую, столкнув ее под поезд

В московском метрополитене мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видна борьба на платформе, в результате девушка падает на рельсы. Мужчина сбегает.

Инцидент произошел вечером 13 марта на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии. Мужчина во время ссоры столкнул девушку с платформы в тот момент, когда подъезжал электропоезд. Машинист применил экстренное торможение, благодаря чему удалось избежать трагедии. Девушка не пострадала.

Злоумышленника задержал очевидец. Подоспевшие полицейские забрали его в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.

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      Любовь Ширижик
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