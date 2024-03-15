Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 15 марта 2024Мир

Суд США отказал Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов

Суд США отказал Трампу в прекращении дела о незаконном хранении документов

Фото: Jay Paul / Reuters

Бывшему президенту США Дональду Трампу отказали в прекращении дела о незаконном хранении секретных документов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что команда адвокатов Трампа требовала прекратить дело, связанное с ненадлежащим хранением засекреченных материалов в поместье экс-президента Мар-о-Лаго во Флориде, на основании того, что обвинение по делу было неправомерно расплывчатым.

Американский федеральный судья Эйлин Кэннон отклонила данной ходатайство. По ее словам, дело не должно решаться на данном этапе, но заслуживает серьезного рассмотрения.

Ранее суд Атланты снял с Трампа шесть обвинений во вмешательстве в предыдущие президентские выборы в 2020 году в Джорджии. Уточняется, что снятые обвинения были связаны с предполагаемой «кампанией давления» на местных государственных чиновников с целью заставить их нарушить присягу и изменить результаты выборов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российский боец в одиночку вышел против группы диверсантов у границы с Украиной. Он открыл по ним огонь и остался жив

      Прогноз мировых цен на золото повысили

      Киркоров рассказал о вечеринке в честь развода с Пугачевой

      Суд США отказал Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов

      В Латвии заявили о депортации сотен россиян за незнание латышского

      Вторую ракетку мира атаковали пчелы во время матча на турнире ATP

      Глава Белгорода показал кадры разрушений после обстрела ВСУ

      В Минобороны заявили о пресечении попыток украинских ДРГ прорваться в Россию

      Из щеки российского бойца извлекли похожий на боеприпас предмет

      ВСУ попытались высадить десант с вертолетов в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше