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08:46, 14 марта 2024Мир

Суд снял несколько уголовных обвинений с Трампа

Суд Атланты снял с Трампа шесть обвинений во вмешательстве в выборы в Джорджии

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Суд штата Джорджия, расположенный в столице штата городе Атланта, снял с экс-президента США Дональда Трампа и его сообвиняемых шесть обвинений во вмешательстве в предыдущие президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает The New York Times.

Судья Скотт Макафи отклонил и снял обвинения, связанные с предполагаемой «кампанией давления» на местных государственных чиновников, которых Трамп и его сторонники якобы собирались заставить нарушить присягу и изменить результаты выборов в штате Джорджия.

Обвинения также были сняты с бывшего адвоката экс-президента Руди Джулиани, экс-руководителя аппарата Белого дома при Трампе Марка Медоуза, бывшего прокурора Джона Истмана, чиновника от штата Джорджия Рэя Столлингса Смита-третьего и адвоката Боба Чили.

Ранее Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо о недопуске бывшего президента Трампа до праймериз 5 марта 2024 года. «Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим», — указали в верховной инстанции США.

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      Виктория Кондратьева
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