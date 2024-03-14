Суд снял несколько уголовных обвинений с Трампа

Суд Атланты снял с Трампа шесть обвинений во вмешательстве в выборы в Джорджии

Суд штата Джорджия, расположенный в столице штата городе Атланта, снял с экс-президента США Дональда Трампа и его сообвиняемых шесть обвинений во вмешательстве в предыдущие президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает The New York Times.

Судья Скотт Макафи отклонил и снял обвинения, связанные с предполагаемой «кампанией давления» на местных государственных чиновников, которых Трамп и его сторонники якобы собирались заставить нарушить присягу и изменить результаты выборов в штате Джорджия.

Обвинения также были сняты с бывшего адвоката экс-президента Руди Джулиани, экс-руководителя аппарата Белого дома при Трампе Марка Медоуза, бывшего прокурора Джона Истмана, чиновника от штата Джорджия Рэя Столлингса Смита-третьего и адвоката Боба Чили.

Ранее Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо о недопуске бывшего президента Трампа до праймериз 5 марта 2024 года. «Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим», — указали в верховной инстанции США.