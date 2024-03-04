Верховный суд США отклонил решение о недопуске Трампа до праймериз в Колорадо
Верховный суд США: решение Колорадо о недопуске Трампа до праймериз отклонено
Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо о недопуске бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа до праймериз 5 марта 2024 года. Об этом говорится в опубликованном решении суда.
«Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим», — указали в верховной инстанции США.
4 января Трамп обжаловал в Верховном суде решение суда Колорадо отказаться от бюллетеня с его именем.