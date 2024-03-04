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18:43, 4 марта 2024Мир

Верховный суд США отклонил решение о недопуске Трампа до праймериз в Колорадо

Верховный суд США: решение Колорадо о недопуске Трампа до праймериз отклонено

Фото: Jay Paul / Reuters

Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо о недопуске бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа до праймериз 5 марта 2024 года. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

«Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим», — указали в верховной инстанции США.

4 января Трамп обжаловал в Верховном суде решение суда Колорадо отказаться от бюллетеня с его именем.

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      Виктория Кондратьева
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