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20:02, 15 марта 2024Наука и техника

В США рассказали о будущих испытаниях Starship

ArsTechnica: испытания предполагают сохранение Starship и перезапуск Raptor

Фото: Joe Skipper / Reuters

Будущие испытания Starship предполагают сохранение ступеней многоразовой транспортной системы — ракеты Super Heavy и корабля — и перезапуск двигателей Raptor в космосе. Об этом рассказал обозреватель издания ArsTechnica Стивен Кларк.

По его мнению, не исключено, что компания SpaceX не будет запускать спутники Starlink на Starship до тех пор, пока не научится сохранять ракету и корабль. «В противном случае SpaceX рискует оставить Starship на орбите в виде космического мусора», — говорится в публикации.

Автор уверен, что следующий запуск Starship не придется долго ждать. Обозреватель напомнил, что недавно глава SpaceX Илон Маск заявил, что в 2024 году компания планирует совершить шесть полетов Starship.

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14 марта система Starship совершила третий испытательный полет. Пуск системы состоялся с площадки в американском штате Техас в 16:25 по московскому времени. Через несколько секунд ступени — ракета и корабль — успешно разъединились. После отделения ракеты от корабля первая упала в Мексиканский залив. Сам корабль продолжил полет, который завершился над южной частью Индийского океана. В компании не рассчитывали на сохранение ракеты и корабля. Миссия длилась около 65 минут.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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      Иван Потапов
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