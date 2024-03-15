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13:06, 15 марта 2024Мир

Во Франции нашли объяснение словам Макрона об Украине

Французский депутат: слова Макрона об Украине связаны с выборами в Европарламент
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Французский депутат и лидер партии «Республиканцы» Эрик Сьотти прокомментировал недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об Украине и его позиции по урегулированию украинского конфликта. Согласно найденному Сьотти объяснению, слова Макрона связаны с предстоящими выборами в Европарламент. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«После нового заявления Макрона я задаюсь вопросом: хочет ли он военных действий против России или занять политическое пространство в разгар предвыборной кампании?» — отметил политик.

Ранее Эрик Сьотти опротестовал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке вооруженных сил западных стран на Украину. Он подчеркнул, что слова Макрона о возможном участии западных войск в боевых действиях «чреваты ужасными последствиями».

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      Лина Пивоварова
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