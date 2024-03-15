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12:51, 15 марта 2024Силовые структуры

Задержание россиянина за нападение с топором на прохожего попало на видео

СК показал видео задержания жителя Абакана, ударившего обухом топора прохожего

Следователи показали видео задержания жителя Абакана, ударившего обухом топора прохожего. Запись «Ленте.ру» предоставили в главном Следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На кадрах видно, как силовики приходят в квартиру фигуранта, надевают на него наручники и отвозят на допрос. Задержанный признает вину.

По данным следствия, 15 марта 33-летний злоумышленник с голым торсом выбежал на улицу города, где напал на ранее незнакомого ему мужчину, которому нанес несколько ударов по голове обухом топора. Пострадавшего доставили в межрайонную клиническую больницу. Подозреваемый пояснил, что накануне он проиграл потерпевшему в карты 10 тысяч рублей, что и явилось причиной конфликта.

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      Екатерина Кашурникова
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