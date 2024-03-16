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08:02, 16 марта 2024Мир

Байден оскорбил Путина, назвав его бандитом. Чем вызвано поведение президента США и при чем здесь голоса избирателей

Байден оскорбил Путина, назвав его бандитом на праздничном обеде в Ирландии
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден оскорбил российского лидера Владимира Путина во время праздничного обеда в Ирландии. Скандальное заявление политик сделал, рассуждая о Конгрессе и помощи Украине.

На мероприятии, приуроченном к Дню святого Патрика, Байден утверждал, что большинство конгрессменов якобы готовы утвердить его запрос об ассигнованиях для Киева.

И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит

Джо Байденпрезидент США

Напомним, что в своих заявлениях, обращенных к Конгрессу ради одобрения помощи Киеву, американский лидер подчеркивал, что отсутствие поддержки подвергнет опасности не только Украину, но и Европу и весь мир.

Оскорбление Байдена в адрес Путина объясняют нехваткой лекарств в Белом доме

В России незамедлительно отреагировали на адресованные Байденом Владимиру Путину скандальные заявления. Так, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила, что поведение американского президента вызвано нехваткой медикаментов в Белом доме.

Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что выпад в адрес российского лидера только демонстрируют бессилие Соединенных Штатов. По его словам, оно вызвано откровенно слабыми внешнеполитическими результатами деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим.

Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении похоронить двусторонние связи и нанести России «стратегическое поражение»

Анатолий Антоновпосол России в Вашингтоне

С отсутствием внешнеполитических успехов у Джо Байдена, в особенности в вопросе отношений с Россией, согласны и в США. Так, корреспондент издания Responsible Statecraft Блейз Малли указал на то, что американский президент пренебрегает международным правом и ведет лицемерную внешнюю политику. Журналисту не нравится, что Белый дом каждый раз преподносит украинский кризис как нечто, «от чего зависит будущее демократии в принципе».

Малли обратил внимание на то, что США не предприняли необходимых мер для урегулирования конфликта в Газе и не настаивают на прекращении огня в регионе, как это происходит с Украиной.

Публичное противостояние Путину может быть частью избирательной кампании

Острые высказывания Джо Байдена в адрес российского президента могут быть обусловлены приближающимися выборами в США, на которых политик намерен бороться за победу. Предположить, что это действенный пиар-инструмент, можно потому, что значительная часть негативной риторики в адрес его главного оппонента, экс-президента Дональда Трампа, связана с обвинениями в его симпатиях к Владимиру Путину.

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Так, в марте экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа на будущих президентских выборах симпатизируют внешней и внутренней политике российского лидера, а значит, голос за Трампа означает голос за Путина.

С каждым днем это становится все очевиднее: голосование за Трампа равносильно голосованию за команду Путина

Хиллари Клинтонэкс-госсекретарь США

Сам Байден также использует подобную риторику против Трампа. Так, в начале марта он обвинил бизнесмена в стремлении стать диктатором в случае победы на выборах. В качестве аргументов президент США добавил, что Трамп «подлизывается к диктаторам и авторитетным головорезам со всего мира».

По словам Джо Байдена, Дональд Трамп ранее хвастался, что «Ким Чен Ын написал ему прекрасное письмо» и говорил всем, что снова созванивался с председателем Китая Си Цзиньпином. Также он пожаловался, что Трамп якобы позвонил президенту РФ Владимиру Путину и предложил ему «делать что захочется с нашими (американскими) союзниками».

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      Александра Синицына
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