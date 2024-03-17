Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
Сегодня
15:45 (Мск)
Лестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Монако
Сегодня
17:00 (Мск)
Лорьян
Франция - Лига 1|26-й тур
Клермон
Сегодня
17:00 (Мск)
Гавр
Франция - Лига 1|26-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
20:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Сегодня
22:30 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:47, 17 марта 2024Спорт

Бельгийская фигуристка высказалась о допинге россиян и получила ответ

Фигуристка Хендрикс осудила допинг-дело Валиевой и получила ответ от Галлямова
Луна Хендрикс

Луна Хендрикс. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о допинге россиян. Ее слова приводит Sports со ссылкой на Humo.

Хендрикс заявила, что ей повезло попадать на подиум из-за отсутствия россиян на турнирах. «Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, допинг-дело Камилы Валиевой. У трех россиянок, попадавших на подиум (Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовойприм. «Ленты.ру»), был один и тот же тренер, и одну из них поймали», — осудила она ситуацию, добавив, что чистые россияне лучше нее тоже есть.

После критики россиян она получила ответ от чемпиона мира и Европы в парном катании Александра Галлямова. «Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека еще и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде», — написал он в Telegram-канале.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой обнаружили триметазидин, — 25 декабря 2021 года. Фигуристка лишилась золота чемпионата Европы, в связи чем бронза перешла Хендрикс.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участия в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры уничтожения первого танка M1 Abrams ВСУ

      Трехлетняя девочка с носком в руке бродила одна по проспекту в Петербурге

      Захарова назвала число проголосовавших за рубежом россиян

      Бельгийская фигуристка высказалась о допинге россиян и получила ответ

      Посол России во Франции прокомментировал высказывания Макрона

      Россиянка с ребенком обворовала несколько подъездов и попала на видео

      На выборы президента России приехали 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран

      Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ

      13-летняя российская школьница подожгла скатерть на избирательном участке

      Депутат Рады рассказал о потере влияния пропаганды на украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше