Бельгийская фигуристка высказалась о допинге россиян и получила ответ

Фигуристка Хендрикс осудила допинг-дело Валиевой и получила ответ от Галлямова

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о допинге россиян. Ее слова приводит Sports со ссылкой на Humo.

Хендрикс заявила, что ей повезло попадать на подиум из-за отсутствия россиян на турнирах. «Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, допинг-дело Камилы Валиевой. У трех россиянок, попадавших на подиум (Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой — прим. «Ленты.ру»), был один и тот же тренер, и одну из них поймали», — осудила она ситуацию, добавив, что чистые россияне лучше нее тоже есть.

После критики россиян она получила ответ от чемпиона мира и Европы в парном катании Александра Галлямова. «Всегда знал, луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека еще и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде», — написал он в Telegram-канале.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой обнаружили триметазидин, — 25 декабря 2021 года. Фигуристка лишилась золота чемпионата Европы, в связи чем бронза перешла Хендрикс.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участия в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.