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14:22, 17 марта 2024Бывший СССР

Молдавия выразила протест из-за выборов президента России

МИД Молдавии выразил протест из-за выборов президента России в Приднестровье

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

МИД Молдавии выразил протест из-за выборов президента России в Приднестровье. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Министерство иностранных дел выражает категорический протест в связи с проведением Российской Федерацией несанкционированных выборных мероприятий на суверенной территории Республики Молдова в административных единицах на левом берегу Днестра», — говорится в заявлении молдавского МИД. Министерство также призвало осудить действия Москвы.

11 марта МИД Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за открытия в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) избирательных участков по случаю выборов президента России.

Выборы стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявлял, что первые результаты выборов президента ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.

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