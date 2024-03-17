В Нидерландах назвали одну из главных проблем осужденного Промеса

В Нидерландах заявили, что у осужденного Квинси Промеса прекращается поток денег

Нидерландский журналист De Telegraaf Джон ван ден Хойвел высказался о ситуации с осужденным легионером «Спартака» Квинси Промесом. Он порассуждал об этом в подкасте Telegraafkwartier.

Ван ден Хойвел назвал одной из главных проблем Промеса не возможную экстрадицию, а прекращение потока денег из-за отсутствия работы. «Он действительно хотел играть в футбол в России еще несколько лет. Для удобства предположим, что он получает там 10 миллионов евро в год. Он хотел завершить карьеру и заработать денег. Теперь эта дверь с громким стуком захлопнулась», — заявил журналист, отметив, что на имущество футболиста наложен арест.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.