Минобороны: ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска

Российские военнослужащие захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Отмечается, что штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск штурмом овладели украинским опорным пунктом к северо-западу от Артемовска.

В ведомстве рассказали, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ российские военные обнаружили основные огневые точки и укрытия противника, а затем нанесли удар артиллерией. После этого десантники подошли к позициям украинской армии на боевых машинах десанта БМД-2. «Штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», — заявили в Минобороны.

В воскресенье, 17 марта, стало известно о переходе населенного пункта Мирное в Запорожской области под контроль Вооруженных сил России.