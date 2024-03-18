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06:17, 18 марта 2024Бывший СССР

Российская армия захватила опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

Минобороны: ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
СюжетМинобороны:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российские военнослужащие захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Отмечается, что штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск штурмом овладели украинским опорным пунктом к северо-западу от Артемовска.

В ведомстве рассказали, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ российские военные обнаружили основные огневые точки и укрытия противника, а затем нанесли удар артиллерией. После этого десантники подошли к позициям украинской армии на боевых машинах десанта БМД-2. «Штурмовые группы под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», — заявили в Минобороны.

В воскресенье, 17 марта, стало известно о переходе населенного пункта Мирное в Запорожской области под контроль Вооруженных сил России.

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      Марина Совина
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