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18:52, 18 марта 2024Бывший СССР

Президент Грузии и генсек НАТО обсудили создание базы ВМФ России в Абхазии

Президент Грузии обсудила с генсеком НАТО создание базы ВМФ России в Абхазии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом планы России по созданию базы Военно-морского флота (ВМФ) в Очамчирском районе Абхазии. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба президента республики.

«Президент заострила внимание на ситуациях на оккупированных территориях, участках Бичвинта (госдачах "Пицунда" — прим. «Ленты.ру»), военно-морского флота в Очамчире и сухумского аэропорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине и угрозы в регионе. Зурабишвили и Столтенберг также подчеркнули важность безопасности Черного моря.

Ранее президент Грузии выразила недовольство из-за проведения выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии. Она также призвала международное сообщество соответствующим образом отреагировать на действия России.

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      Александр Курбатов
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