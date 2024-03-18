Президент Грузии и генсек НАТО обсудили создание базы ВМФ России в Абхазии

Президент Грузии обсудила с генсеком НАТО создание базы ВМФ России в Абхазии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом планы России по созданию базы Военно-морского флота (ВМФ) в Очамчирском районе Абхазии. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба президента республики.

«Президент заострила внимание на ситуациях на оккупированных территориях, участках Бичвинта (госдачах "Пицунда" — прим. «Ленты.ру»), военно-морского флота в Очамчире и сухумского аэропорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине и угрозы в регионе. Зурабишвили и Столтенберг также подчеркнули важность безопасности Черного моря.

Ранее президент Грузии выразила недовольство из-за проведения выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии. Она также призвала международное сообщество соответствующим образом отреагировать на действия России.