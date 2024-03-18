Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 18 марта 2024Россия

Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

Президент Путин прибыл на концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прибыл на концерт на Красной площади, посвященный 10-летию воссоединения Крыма с РФ. Об этом пишет ТАСС.

Путин отметил, что крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с Россией, «именно это позволило им вернуться в родную семью».

«Путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе», — добавил президент.

Путин также подчеркнул, что Крым — не только стратегически важная территория, это люди, которые являются гордостью России.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей« временно оккупированной» территорией.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Германии перестанет указывать должность Путина в документах. Шольц решил не поздравлять его с победой на выборах

      Генетически склонным к полноте людям подсказали верный способ похудеть

      Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин поздравил россиян с десятилетием воссоединения с Крымом

      Собчак показала архивное фото в прозрачном топе

      В Ботаническом саду российского города впервые за 13 лет расцвел редкий цветок

      Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

      Губернатор Воронежской области рассказал подробности об атаке БПЛА

      Ганчев назвал возможную территорию санитарной зоны на Украине

      Путин призвал быть аккуратнее с ипотекой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше