Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

Президент Путин прибыл на концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

Президент России Владимир Путин прибыл на концерт на Красной площади, посвященный 10-летию воссоединения Крыма с РФ. Об этом пишет ТАСС.

Путин отметил, что крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с Россией, «именно это позволило им вернуться в родную семью».

«Путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе», — добавил президент.

Путин также подчеркнул, что Крым — не только стратегически важная территория, это люди, которые являются гордостью России.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей« временно оккупированной» территорией.