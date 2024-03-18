В России ответили на отказ Украины продлевать контракт с «Газпромом»

Депутат Селезнев назвал блефом отказ Украины продлевать контракт с «Газпромом»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат Валерий Селезнев ответил на решение Киева отказаться продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу после 31 декабря. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал блефом подобное решение Украины.

«Они говорят, что если Европа запросит эти транзитные мощности, то Украина их с удовольствием предоставит. Если перевести эти слова, то Украина говорит, что мы платить за транзит не будем и переваливаем это на плечи европейцев», — сказал парламентарий.

Селезнев также подчеркнул, что в случае полного отказа Украины от транзита российского газа в Европу Россия сможет задействовать альтернативные маршруты доставки энергоресурсов.

В данном случае это совсем блеф с точки зрения украинских властей, они сами себе создают дополнительные проблемы. У нас проблем никаких не будет. Это очередной шантаж, но не нас, а стран Восточной Европы Валерий Селезнев первый зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат

При этом депутат заметил, что сегодняшние объемы поставляемого через Украину газа в любом случае минимальны.

«У нас транзит газа через территорию Украины на сегодняшний день минимальный. У нас только одна труба, один переход, который работает, и там идет в районе 15 миллиардов кубов газа в год — это незначительное количество по сравнению с тем, что было», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее министр энергетики республики Герман Галущенко заявил, что руководство Украины откажется продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу после 31 декабря 2024 года. По его словам, сделка, скорее всего, будет не нужна и самому Евросоюзу, потому что он планирует полностью оборвать газовые контракты с Москвой. Речь идет об инициативе RepowerEU, в рамках которой к 2027 году регион прекратит закупки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа (СПГ) из России.