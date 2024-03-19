Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:54, 19 марта 2024Бывший СССР

Российские танкисты захватили под Авдеевкой бронемашину НАТО

В ДНР российский танковый батальон захватил американскую боевую бронемашину М113

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие захватили в районе Авдеевки бронемашину НАТО. Об этом Ura.ru рассказал командир танкового батальона с позывным Горыныч.

По его словам, бойцам удалось «затрофеить себе натовскую М113». Уточняется, что американская боевая бронированная машина подорвалась на мине в поселке Ласточкино в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказал Горыныч, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), убегая из подбитой бронемашины, оставили внутри нее все боекомплекты.

Планируется, что в ближайшее время захваченную технику осмотрят механики, а после ремонта российские военные будут использовать М113 в боях.

Ранее стало известно о захваченном российскими военными немецком танке Leopard в Авдеевке. Информацию об этом подтвердило издание Bild.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Аэропорт Сочи хочет «открыть небо» для иностранных авиакомпаний. Как это отразится на перелетах за границу?

      Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолета и не выжил

      Медведев оценил возможность переговоров с США после призыва Вашингтона

      Российский военный спас батальон благодаря полученным в университете знаниям

      В «Одноклассниках» появилась уникальная функция

      Россиянам назвали преимущества покупки загородного участка весной

      Российский пенсионер выстрелил из охотничьего ружья в жену и сына

      Бритни Спирс станцевала в рваном топе и леопардовых трусах на камеру

      В МИД России отреагировали на заявление Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше