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10:37, 19 марта 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о сорванной попытке ВСУ заминировать местность

Марочко: российские военные сорвали работы ВСУ по минированию местности в ЛНР

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На купянском направлении российские военные сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по минированию местности. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные во время ухудшения погоды подвозили северо-западнее села Стельмаховка в ЛНР боеприпасы для дальнейшей установки. Уточняется, что украинские солдаты использовали гражданский транспорт.

«Барражирующим боеприпасом ВС РФ уничтожен один автомобиль, а минометным огнем минеры были рассеяны», — рассказал Марочко.

Ранее стало известно о захвате российскими танкистами боевой бронемашины НАТО М113. Американская техника была подбита в районе Авдеевки. Убегая из получившего повреждения М113, украинские военные оставили внутри все боекомплекты.

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      Екатерина Грищенко
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