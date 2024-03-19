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17:26, 19 марта 202469-я параллель

В российском регионе заявили о проведении призыва только с бумажными повестками

В Мурманской области заявили о проведении призыва лишь с бумажными повестками

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Мурманской области весенний призыв пройдет с использованием лишь аналоговых, бумажных повесток. Об этом сообщили в военном комиссариате региона, заявление приводит портал «СеверПост».

По сообщению неназванного представителя призывного отдела, электронных повесток в этом регионе не будет, призывники получат «классические» предписания явиться в военкоматы. «Никаких указаний по поводу электронных повесток мы не получали», — заявил изданию собеседник.

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Официальных подтверждений от властей Мурманской области не поступало.

Ранее в Госдуме анонсировали тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв 2024 года. Однако в нижней палате парламента подчеркнули, что бумажная повестка по-прежнему является основным способом оповещения о необходимости явиться в военкомат.

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      Марк Леонов
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