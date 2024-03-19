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11:35, 19 марта 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp продлит продолжительность статусов с лимита в 30 секунд до одной минуты

Фото: Unsplash

В мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы Android появится новая функция, которая позволит публиковать статусы продолжительностью одну минуту. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp продлит продолжительность видеостатусов с предыдущего лимита в 30 секунд до одной минуты. «Для просмотра более продолжительных видеостатусов нужно будет обновить приложение», — отмечают эксперты.

Функция обмена видео продолжительностью до одной минуты с помощью обновлений статуса доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последнее обновление бета-версии WhatsApp для Android из магазина Google Play. В ближайшие недели она будет доступна еще большему количеству пользователей.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp получат возможность упоминать контакты в обновлениях статуса. Отмечалось, что новая функция находится в стадии разработки.

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      Олег Давыдов
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