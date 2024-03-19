Выжившая описала спасение из полного людей зала «Крокус Сити Холла»
Одна из выживших при атаке террористов на здание «Крокус Сити Холла» описала спасение из полного людей зала, где должно было начаться шоу рок-группы «Пикник». Она рассказала Telegram-каналу «112», что люди в камуфляже открыли стрельбу по очереди зрителей, которые опаздывали на концерт.
По словам Полины Л., она пришла на концерт в «Крокус Сити Холл» с матерью и своим молодым человеком. Когда они зашли в зал, началась стрельба.
«Мужчины в камуфляже расстреливали опоздавших, началась паника, люди бежали, прятались. Выбегали прямо по трупам. Мы отъехали на попутке пару километров, боялись, что на улице тоже стрелять будут», — сказала она.
Террористическая атака на концертную площадку произошла вечером 22 марта. Минимум пять человек вошли в здание и открыли прицельную стрельбу из автоматического оружия. По данным ФСБ, погибли 40 человек, пострадали более 100. Возбуждено уголовное дело о теракте.