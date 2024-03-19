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22:37, 22 марта 2024Силовые структуры

Выжившая описала спасение из полного людей зала «Крокус Сити Холла»

«112»: террористы стреляли по очереди из опаздывавших на шоу в «Крокус»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Одна из выживших при атаке террористов на здание «Крокус Сити Холла» описала спасение из полного людей зала, где должно было начаться шоу рок-группы «Пикник». Она рассказала Telegram-каналу «112», что люди в камуфляже открыли стрельбу по очереди зрителей, которые опаздывали на концерт.

По словам Полины Л., она пришла на концерт в «Крокус Сити Холл» с матерью и своим молодым человеком. Когда они зашли в зал, началась стрельба.

«Мужчины в камуфляже расстреливали опоздавших, началась паника, люди бежали, прятались. Выбегали прямо по трупам. Мы отъехали на попутке пару километров, боялись, что на улице тоже стрелять будут», — сказала она.

Террористическая атака на концертную площадку произошла вечером 22 марта. Минимум пять человек вошли в здание и открыли прицельную стрельбу из автоматического оружия. По данным ФСБ, погибли 40 человек, пострадали более 100. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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      Владимир Шумаков
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