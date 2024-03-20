Дочь Брюса Уиллиса рассказала о ментальном расстройстве

У дочери актера Брюса Уиллиса Талулы диагностировали аутизм

Дочь американского актера Брюса Уиллиса Талула призналась, что у нее есть ментальное расстройство. Об этом она рассказала в своем микроблоге в социальной сети в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

30-летняя Талула опубликовала видео, в котором запечатлена еще ребенком. В ролике отец держит ее на руках во время интервью на красной дорожке, в то время как она трет голову отца и играет с его ухом. «Скажите, что вы аутист, не говоря, что вы аутист», — подписала видео она, намекая на то, что людям с аутизмом свойственно стереотипное, повторяющееся поведение.

В комментариях Талула добавила, что аутизм у нее диагностировали недавно. «Я впервые публично говорю о диагнозе. Его установили прошлым летом, и это изменило мою жизнь», — призналась она.

Ранее психотерапевт Кэролайн Рубинштейн заявила, что привычка болтать без диалога может быть признаком психических расстройств. По ее словам, подобное поведение может наблюдаться у людей с аутизмом, так как им трудно отслеживать эмоции собеседника и делать правильные паузы в речи.