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15:22, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли причину оборонять места без стратегического значения

NYT: оборона поселений без стратегического значения стоит жертв, считают в ВСУ

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

На Украине рассказали о причинах оборонять места, не имеющие стратегического значения. Об этом передает издание The New York Times (NYT).

Несмотря на сомнения американских чиновников, украинские военные настаивают, что защита мест, не имеющих большого стратегического значения, стоит жертв и оружия, поскольку российские военные платят еще более высокую цену, сказано в статье издания.

«Отступление просто оставит украинские войска сражаться на других позициях в аналогичных условиях. Вам нужно защищать каждый метр», — заявил NYT военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Александр.

Украинские силы, занимающие выступ на линии фронта близ села Работино, могут быть атакованы с трех сторон, что создает дилемму: отказ от этого плацдарма ослабил бы давление на них, но это также означало бы символическую неудачу, потерю территории, которую они завоевали в прошлом году высокой ценой потерь и уничтоженного вооружения, отмечает NYT.

«В какой-то момент символическое становится стратегическим», — заявлял бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Ранее командир батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал низкими шансы украинской армии сдержать российское наступление, если в России не начнутся внутренние потрясения.

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      Валентин Карант
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