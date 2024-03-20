Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:28, 20 марта 2024Экономика

Путин назвал Россию лидером по экспорту пшеницы

Путин: Россия является первой страной в мире по экспорту пшеницы

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россия является первой страной в мире по поставкам пшеницы. О лидерстве в поставках зерновых рассказал президент Владимир Путин в ходе встречи со своимм доверенными лицами, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства назвал отечественную сельскохозяйственную отрасль высокотехнологичной. «Никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений», — сказал президент.

Материалы по теме:
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих. Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих.Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
13 июня 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Путин также подчеркнул важную роль села и людей, которые там работают, для России. Их трудом гордится вся страна, добавил глава государства. При этом он отметил, что перед властями стоит еще множество задач по развитию сельского хозяйства.

Ранее посол России в Зимбабве Николай Красильников рассказал о бесплатной передаче африканской стране 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысяч тонн минеральных удобрений. О безвозмездной помощи ряду государств в июле прошлого года заявлял президент России Владимир Путин. «Это было сделано для того, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию Зимбабве в рамках программы Vision 2030», — подчеркнул Красильников.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас свои планы». Путин объяснил, почему Россия не будет отвечать тем же на удары ВСУ по приграничным районам

      Стюардесса подралась с коллегой вдвое старше из-за измены бывшего парня

      Раскрыта фабула дела задержанного в российском регионе министра ЖКХ

      Нетаньяху рассказал о борьбе Израиля с «варварами»

      Сыгравший в «Мастере и Маргарите» немецкий актер восхитился российскими театрами

      Популярный миф о весеннем дефиците витаминов развеяли

      В российском регионе родился необычный поросенок

      48-летняя Тина Канделаки снялась в полотенце

      Обнаружена новая причина болезни Альцгеймера

      На Украине оценили возможные потери от блокады границы со стороны Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше