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14:30, 20 марта 2024Мир

Стало известно о сомнениях Индии в успехе встречи по Украине в Берне без России

Bloomberg: Индия не верит в успех встречи по Украине в Швейцарии без России
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Индия не верит в успех встречи по Украине в Швейцарии без участия России. О сомнениях Нью-Дели сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, Нью-Дели по-прежнему скептически относится к эффективности мирного саммита без участия России», — сообщает агентство.

Отмечается, что швейцарская сторона активно работает над тем, чтобы провести саммит к следующему лету, стремясь к широкому альянсу стран по cвоей инициативе, в том числе с участием стран Глобального Юга. При этом Индия, имеющая глубокие экономические и политические связи с Россией, настаивает на диалоге и дипломатии, чтобы положить конец конфликту.

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      Семен Александров
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