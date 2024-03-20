Стало известно о сомнениях Индии в успехе встречи по Украине в Берне без России

Bloomberg: Индия не верит в успех встречи по Украине в Швейцарии без России

Индия не верит в успех встречи по Украине в Швейцарии без участия России. О сомнениях Нью-Дели сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, Нью-Дели по-прежнему скептически относится к эффективности мирного саммита без участия России», — сообщает агентство.

Отмечается, что швейцарская сторона активно работает над тем, чтобы провести саммит к следующему лету, стремясь к широкому альянсу стран по cвоей инициативе, в том числе с участием стран Глобального Юга. При этом Индия, имеющая глубокие экономические и политические связи с Россией, настаивает на диалоге и дипломатии, чтобы положить конец конфликту.