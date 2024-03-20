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15:11, 20 марта 2024Интернет и СМИ

Ургант рассказал о последнем разговоре с Уткиным

Ведущий Ургант заявил, что последний раз звонил Уткину за неделю до его смерти

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Телеведущий и шоумен Иван Ургант рассказал о последнем разговоре со спортивным комментатором и журналистом Василием Уткиным, ушедшим из жизни 19 марта. Содержание их беседы он описал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) .

По словам Урганта, он редко общался с Уткиным, но позвонил ему за неделю до его смерти. Поводом стало то, что ведущий посмотрел фильм о журналисте, который спортивный блогер Виктор Кравченко снял к 50-летию Уткина.

«Вася, конечно, удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот», — передал Ургант часть разговора.

Телеведущий также признался, что после разговора задумался о том, почему он нечасто звонит Уткину. Ургант также заявил, что ему не хватало присутствия комментатора в его жизни. «Надо будет обязательно сказать ему это все в следующий раз. Обязательно», — завершил свой пост телеведущий.

О том, что Уткин ушел из жизни, стало известно вечером 19 марта. Предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Комментатору было 52 года.

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      Мария Большакова
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