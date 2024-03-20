Вице-мэр Екатеринбурга отказался называть город Грязьбургом

Заммэра не стал называть Екатеринбург Грязьбургом, но признал проблемы с уборкой

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов признал проблемы с уборкой улиц в городе, но отказался называть его Грязьбургом. Своим мнением замглавы столицы Урала поделился в программе «Акцент» на местном телеканале ОТВ.

На вопрос об удовлетворенности работой коммунальщиков замглавы столицы Урала ответил, что у него всегда есть замечания. «Но в целом справляемся. У нас принято город Грязьбургом называть, я Грязьбурга не вижу. Нормальный, чистый, красивый город», — заявил Бубнов.

Вице-мэр добавил, что со следующей недели в Екатеринбурге перейдут на летний режим уборки и начнут мыть улицы. «Уже работает подметальная техника, со следующей недели начнем и мыть город. Как погода позволит, всей мощью навалимся на грязь и уберем», — пообещал Бубнов.

Ранее кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов выступил за возвращение городам-героям Санкт-Петербургу и Волгограду исторических названий — Ленинград и Сталинград.