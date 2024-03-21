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16:27, 21 марта 2024Экономика

Сбер назван лидером банковского сектора на рынке кредитования МСБ по итогам 2023

Кредитный портфель Сбера МСБ составил 5,6 триллиона рублей в 2023

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сбер стал лидером банковского сектора на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) по итогам 2023 года, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». Сбер возглавил рэнкинг крупнейших банков, кредитующих МСБ, как по величине портфеля кредитов, так и по объему выдач.

По данным рейтингового агентства, в прошлом году рынок кредитования МСБ продолжил рост: субъектам МСБ было выдано кредитов на сумму 15,9 триллиона рублей, что на 40 процентов больше, чем за 2022 год, в результате чего портфель кредитов МСБ к концу 2023-го составил 12,4 триллиона рублей, увеличившись на 29 процентов год к году.

«Малый и средний бизнес остается самым динамичным сегментом в корпоративном кредитовании. За последние четыре года он вырос в 2,6 раза по объему кредитования и составил 12,4 триллиона рублей. При этом кредитный портфель Сбера в сегменте МСБ за это же время вырос в 3,4 раза и на конец 2023 года составил 5,6 триллиона рублей. То есть в кредитовании малого и среднего бизнеса Сбер растет быстрее рынка примерно на 30 процентов. Сегодня Сбер является опорным банком в кредитовании клиентов МСБ: наша рыночная доля в этом сегменте составляет 45 процентов», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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      Алена Шаповалова
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