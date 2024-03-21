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19:52, 21 марта 2024Экономика

Объемы выявленных в России санкционных продуктов взлетели

Россельхознадзор уничтожил более 49 тонн санкционной продукции в 2023 году

Фото: Unsplash

По итогам 2023 года сотрудники Россельхознадзора выявили и уничтожили в общей сложности более 49 тысяч тонн санкционной продукции животного происхождения, запрещенной к провозу в Россию. Это в десять раз больше, чем в 2022-м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Для сравнения, в 2022 году в стране выявили четыре тонны подобной продукции. В ведомстве отметили, что чаще всего при проверках выявляется готовая молочная продукция. В тройку лидеров также входят мясные товары и рыбная продукция.

При этом попытки ввоза в Россию санкционных продуктов осуществляются всеми видами транспорта. В основном подобная продукция поступает из Белоруссии, Казахстана и других граничащих с Россией стран.

Существенно расширить список санкционных продуктов, запрещенных к провозу на территорию РФ, в Федеральной таможенной службе предлагали еще в начале 2019 года. Тогда в ограничительный перечень хотели включить все готовые консервы из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков, а также свежую или охлажденную баранину и козлятину.

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      Анатолий Акулов
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