Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:29, 21 марта 2024Экономика

Сбер в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших надежных банков в России

Forbes: Сбер вновь возглавил рейтинг крупнейших надежных банков в РФ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В пятый раз Сбер возглавил рейтинг Forbes ста крупнейших надежных банков в России, передает ТАСС. Активы банка по итогам прошедшего года оцениваются в 51,37 триллиона рублей.

Известно, что Сбер занимал лидирующую позицию в списке ста самых надежных банков страны по итогам 2022, 2021, 2012 и 2011 годов.

На второй строчке в этот раз оказался банк ВТБ, активы которого Forbes оценил в 26,26 триллиона рублей. Замкнул тройку лидеров Росбанк с активами в 2,16 триллиона рублей. В первой десятке также оказались Райффайзенбанк (1,98 триллиона рублей), банк «Юникредит» (1,12 триллиона), Ситибанк (0,59 триллиона), «ИНГ банк» (0,09 триллиона) и другие.

При составлении нового рейтинга Forbes ориентировался на оценки агентств АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА, которые отражают кредитоспособность банков РФ в рублях.

Ранее Сбер сообщил о создании Центра искусственного интеллекта в Иркутске. Уточнялось, что он позволит значительно расширить применение технологий искусственного интеллекта в Иркутской области, повысив качество сервисов для жителей региона.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве прогремели три серии мощных взрывов за 20 минут. Повреждены два предприятия

      Россиянам назвали самый популярный город для отдыха на майские праздники

      В ЕС назвали преимущества переизбрания главы Еврокомиссии

      Стало известно о страхе Трампа перед деменцией

      Известного продюсера госпитализировали в Москве

      В Раде признали нехватку средств на новую мобилизацию

      Ирина Шейк показала фото с пляжа и вызвала споры в сети

      Мужчина случайно поймал огромную рыбу и установил новый мировой рекорд

      Стало известно о потраченных деньгах SHAMAN от Пугачевой

      Военные ученые назвали способ обеспечить реальный нейтралитет Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше