Сбер в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших надежных банков в России

Forbes: Сбер вновь возглавил рейтинг крупнейших надежных банков в РФ

В пятый раз Сбер возглавил рейтинг Forbes ста крупнейших надежных банков в России, передает ТАСС. Активы банка по итогам прошедшего года оцениваются в 51,37 триллиона рублей.

Известно, что Сбер занимал лидирующую позицию в списке ста самых надежных банков страны по итогам 2022, 2021, 2012 и 2011 годов.

На второй строчке в этот раз оказался банк ВТБ, активы которого Forbes оценил в 26,26 триллиона рублей. Замкнул тройку лидеров Росбанк с активами в 2,16 триллиона рублей. В первой десятке также оказались Райффайзенбанк (1,98 триллиона рублей), банк «Юникредит» (1,12 триллиона), Ситибанк (0,59 триллиона), «ИНГ банк» (0,09 триллиона) и другие.

При составлении нового рейтинга Forbes ориентировался на оценки агентств АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА, которые отражают кредитоспособность банков РФ в рублях.

Ранее Сбер сообщил о создании Центра искусственного интеллекта в Иркутске. Уточнялось, что он позволит значительно расширить применение технологий искусственного интеллекта в Иркутской области, повысив качество сервисов для жителей региона.