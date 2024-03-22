Дочь Пескова дебютирует в качестве актрисы

Девятилетняя дочь Пескова и Навки снимется в сериале

Девятилетняя дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки по танцам на льду Татьяны Навки Надежда дебютирует в качестве актрисы. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, подруга матери девочки, гендиректор кинокомпании «Русский север» Елена Север, пригласила Надежду сняться в сериале «Исполняющий обязанности», так как ребенок долгое время мечтал принять участие в съемках кинематографического проекта.

«Я знаю, что Надя имеет все таланты для этого. У нее небольшая роль, всего две съемочные смены. Но мне показалось это интересным. Для Нади это хорошая возможность увидеть, что собой представляет профессия актера, и понять, нравится ли она ей! Ну а я уже прицепом за ней пошла», — поделилась Навка.

По сюжету проекта, расчетливые бизнесмены решают снести детский дом, чтобы построить на его месте парк развлечений. Надежда Пескова, играющая в сериале саму себя, приезжает в учреждение, чтобы выступить на льду в рамках акции против сноса детского дома.

Ранее стало известно, что 16-летний сын ирландского актера и звезды сериала «Острые козырьки» Киллиана Мерфи по имени Аран снимется в кино.