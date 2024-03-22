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09:50, 22 марта 2024Силовые структуры

ФСБ сорвала подготовку теракта в Бердянске и ликвидировала агента Украины

ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске
СюжетВыборы президента России 2024

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

ФСБ ликвидировала агента Главного управления разведки Минобороны Украины, причастного к расправе над российским офицером и готовившего теракт в Бердянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, теракт в Запорожской области планировали спецслужбы Украины. Для реализации плана они привлекли завербованного 49-летнего россиянина. Накануне выборов президента России он попытался изъять из тайника оружие, но его остановили силовики. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

На месте происшествия сотрудники ФСБ изъяли пистолет Макарова с патронами, а в квартире агента они нашли самодельное взрывное устройство и телефон для конспиративной связи с куратором. Отмечается, что мужчина причастен к расправе над офицером Министерства обороны России и передаче противнику координат мест дислокации российской армии и правоохранительных органов РФ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в военной части при помощи зажигательного устройства. У задержанного изъяты пять самодельных зажигательных устройств.

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      Екатерина Кашурникова
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